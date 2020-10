La Polizia di Lugano in collaborazione con la Divisione spazi urbani, fa sapere che a causa delle condizioni meteo particolarmente avverse, dalle 15 di oggi e fino a nuovo avviso tutti i parchi cittadini resteranno chiusi al pubblico.



In particolare i parchi interessasti sono:

- Parco Ciani

- Parco Florida

- Villa Costanza

- Parco Tassino

- Parco San Michele

- Villa Heleneum



Il forte vento annunciato da meteo svizzera e le forti piogge previste, potrebbero infatti determinare condizioni di instabilità delle piante con il rischio di conseguente sradicamento/caduta. Si invita inoltre la popolazione a voler evitare le soste in prossimità di alberature o spazi verdi della Città, ulteriori aree potranno essere chiuse qualora ritenuto necessario.