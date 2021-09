Continua a far discutere la festa illegale organizzata venerdì sera al parco Saroli di Lugano, a cui hanno partecipato un centinaio di giovani, e che si è conclusa con un intervento piuttosto robusto della polizia comunale attorno all’una e mezza di notte. Alcuni dei partecipanti sostengono che gli agenti non avrebbero agito in base al principio di proporzionalità, riferendo per esempio che la festa si stava ormai avviando verso la conclusione e che alcuni giovani stavano sì mostrando il loro dissenso, ma a parole e non in modo violento. L’uso di spray urticante e di proiettili di gomma ci è stato confermato dal comandante della polizia Roberto Torrente. «A un certo punto, per ripristinare la sicurezza degli agenti, è stato utilizzato il gas e poi sono stati sparati dei proiettili di gomma». Non ad altezza uomo, spiega il comandante, ma per terra. «Non c’era alcun intento di ferire. È stato fatto per difendere gli agenti e garantire la loro sicurezza ripristinando le distanze con il gruppo di giovani presenti. Gli standard di sicurezza e di distanza sono stati rispettati».