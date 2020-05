Sul caso la Polizia cantonale non ha diramato comunicati e al momento abbiamo solo la versione del papà, comunque circostanziata. «Tutto ė nato quando mio figlio di 16 anni, per aiutare il fratello di 13, che a sua volta voleva difendere un amico picchiato da un ragazzo risultato appartenente a una gang di Chiasso, ha scritto in una live chat quello che pensava della cittadina di confine in generale, senza riferirsi a persone». A quel punto, sempre in base alla ricostruzione del padre, da Chiasso è partito il gruppo che incontrato e aggredito il ragazzo, il quale fortunatamente è poi riuscito a divincolarsi con l’aiuto di uno dei ragazzi della stessa gang. L’inchiesta farà luce su tutto quello che è successo prima e durante l’episodio di violenza, ma la sua gravità è già abbastanza evidente. «Ci hanno minacciato per non farci sporgere denuncia - scrive sempre il papà - ma abbiamo il dovere civico di denunciare queste persone, sperando di fermare in futuro simili atti terribili. La prossima volta potrebbe esserci un morto, come già tristemente successo in Ticino. Chiediamo e speriamo per nostro figlio e per tutti, anche per il bene dei ragazzi della gang, che questa vicenda sia trattata molto seriamente dalla giustizia».