Si conosceva l’ammontare – 20 milioni di franchi – dell’investimento che il gruppo Amici dell’Aeroporto intendeva mettere sul piatto per il rilancio di Lugano Airport. Sui dettagli, invece, solo il Municipio fino ad oggi aveva avuto modo di approfondire il discorso. Sir Lindsay Owen-Jones, ex CEO del Gruppo L’Oréal, a capo della cordata suddivisa al 50% con Investindustrial (famiglia Bonomi), ci ha accolto ieri nella sua villa di Montagnola e ha deciso di scoprire, almeno in parte, le carte del suo progetto per lo scalo.

«Vogliamo rilanciare l’aeroporto e la sua attività partendo da due premesse: promettere troppo non significa automaticamente fare meglio. Inoltre bisogna evitare la gara di promesse che non hanno probabilità di essere mantenute. Non nascondo che all’inizio c’è stata anche una...