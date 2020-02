«Vogliamo lanciare un messaggio chiaro al Municipio: ascoltate questi giovani e le loro esigenze». Così ha esordito oggi Laura Tarchini nel presentare, insieme ad alcuni liceali luganesi, la proposta di inserire spazi per giovani e bambini nel progetto di riqualifica dell’ex Macello. Lo scorso maggio, lo ricordiamo, il Consiglio comunale ha approvato un credito da 450 mila franchi per indire un concorso d’architettura per il rifacimento dello stabile. Tra i contenuti non è prevista l’autogestione ma i giovani luganesi, supportati da Tarchini, hanno manifestato il desiderio di rimanere protagonisti della nuova struttura. Per questo è stata lanciata una petizione online sul sito change.org dal titolo «Spazio ai giovani (e ai bimbi) all’ex Macello». «Nei tempi dell’autogestione, - recita il testo della petizione - l’ex Macello rappresenta un’alternativa poiché permette a giovani con pochi soldi a disposizione di trascorrere serate in compagnia. Non si cerca uno spazio autogestito, ma un luogo dove anche i giovani possano essere protagonisti, mettendosi a disposizione con idee e attività». La proposta è quella di mantenere nello stabile uno spazio dedicato ad eventi e manifestazioni da organizzare insieme ai ragazzi. Come spiega Dario Job, 19.enne studente all’ultimo anno del Liceo Lugano 1 e tra i portavoce del gruppo di giovani promotori, «vorremmo è un posto tranquillo e sicuro in cui ritrovarci perché, soprattutto d’inverno, a Lugano manca uno spazio pubblico aggregativo». Dal canto suo, Ciya Del Kovan, anche lui portavoce dei giovani, ha sottolineato che l’ex Macello «non è solo un posto in cui svagarsi, ma anche un luogo in cui poter esprimere la propria personalità musicale e pittorica e organizzare eventi culturali». Sono questi, secondo lui, «i principi dell’autogestione che vanno preservati». Il tutto, spiega ancora Tarchini, potrebbe essere gestito dagli operatori della Divisione socialità di Lugano con l’aiuto dell’Ufficio cantonale del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFAG).