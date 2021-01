Parlano i negozianti: «Situazione tragica, ora servono aiuti»

Berna ha deciso: negozi «non essenziali» chiusi in tutta la Svizzera (qui la lista di quelli che restano aperti). Abbiamo fatto un giro a Lugano per raccogliere le opinioni degli esercenti toccati dalla misura restrittiva, in vigore dal 18 gennaio. Tra chi ha accolto con favore la decisione, considerata necessaria, e chi la ritiene inadeguata («Non è nei piccoli negozi che ci si infetta»), una questione sembra fare l’unanimità: ora servono aiuti economici.