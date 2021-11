Parroco, carcerazione confermata sino a inizio gennaio

Don Samuele Tamagni dovrà restare in carcere alla Farera almeno sino a inizio gennaio, e così un uomo sulla trentina residente nel Luganese. La conferma della carcerazione di sicurezza è stata decisa dal Giudice dei provvedimenti coercitivi. I due sono indagati a vario titolo per le ipotesi di reato di truffa, appropriazione indebita e riciclaggio. Don Samuele, è notizia di ieri , si era autodenunciato al Ministero pubblico venerdì scorso, affermando di aver commesso presunti reati patrimoniali nei confronti di alcuni familiari e, in misura minore, della parrocchia di Cadro (dove lavorava) e della Fondazione Tamagni.

L’inchiesta è coordinata dal procuratore pubblico Daniele Galliano. La conferma dell’arresto è probabilmente da legare a esigenze istruttorie, vale a dire a un ipotetico rischio di collusione o inquinamento delle prove da parte degli indagati. In questo senso sembra aggravarsi rispetto a quanto emerso ieri la posizione dell’uomo sulla trentina, che stando a informazioni non confermate dalla Magistratura sarebbe una persona molto vicina al prete. Ieri infatti il Ministero pubblico scriveva ancora che «il suo coinvolgimento nei fatti è oggetto di verifiche», ma se anche per lui vi è stata la conferma della carcerazione significa che il GPC reputa vi siano indizi di reato a suo carico. Per entrambi vale ovviamente il principio d’innocenza.