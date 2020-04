Alcune categorie professionali questa settimana hanno ripreso l’attività grazie alle misure di allentamento decise dal Consiglio federale. Per riaprire, molti hanno dovuto elaborare un concetto di protezione, sulla base degli standard minimi previsti dall’Ufficio federale della sanità pubblica, con l’adozione di una serie di misure per garantire l’igiene e il distanziamento sociale. Fra queste categorie figurano i parrucchieri, oggetto di un’interrogazione al Municipio di Lugano da parte del consigliere comunale PLR Ugo Cancelli. «A grande stupore, diversi saloni hanno deciso di applicare alla clientela sovrapprezzi di vari franchi (fino a cinque franchi e oltre) per l’utilizzo del materiale monouso (mascherine, guanti, disinfettante, ecc.), il cui costo è ora nettamente inferiore (il prezzo di una mascherina varia attualmente da 0,80 a 0,90 centesimi)» scrive il consigliere comunale, aggiungendo che «Si tratta di un “pizzo” inaccettabile, dato che le misure imposte sono obbligatorie e che in nessun caso dovrebbero essere riversate sul cliente che ormai da mesi sopporta gravi limitazioni e sacrifici, mostrando grande resilienza e rispetto per le direttive cantonali e federali».