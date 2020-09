Passi avanti verso la terza corsia sulla A2

Il progetto avanza e gli abitanti protestano. Tutto in un giorno a Melano, che ieri ha ospitato l’ultimo incontro della commissione di accompagnamento per il progetto di adeguamento della A2 fra Lugano e Mendrisio. Il gruppo composto da rappresentanti della Confederazione, del Cantone, dei Comuni e della Commissione regionale dei trasporti ha scelto la variante 4.2, la preferita di Cantone e Comuni. Non la conosciamo nei dettagli, anche perché l’Ufficio federale delle strade ha rinviato ogni comunicazione ufficiale alla fine della settimana. Di sicuro l’opera si basa sull’uso «dinamico», durante gli orari di punta, della corsia d’emergenza, in modo da averne tre. Di sicuro andrà a «liberare» Bissone, che dovrebbe veder deviata la strada cantonale nel tunnel dove oggi scorre la A2, accanto al quale ne verrebbe scavato uno nuovo in grado di accogliere tre corsie. Un’altra certezza è la necessità di realizzare un nuovo svincolo al posto di quello di Bissone e il luogo è ormai segnato: tra Maroggia e Melano. Nel secondo Comune questo scenario crea un certo malumore.

Il progetto entra ora nella fase di consultazione: dovrebbe essere realizzato entro il 2040

Controproducente?

La voce dei contrari si è sentita di fronte al Municipio mentre la commissione convergeva verso la variante prescelta. «No allo svincolo, no al progetto!» scandiva un gruppo di cittadini. A lasciarli perplessi è il concetto su cui si basa l’opera. «Osteggiamo tutto il progetto, indipendentemente dalla variante scelta» ha commentato Sofia Mangili, portavoce dei contrari. «Potenziare la capacità della strada non è la soluzione al grave problema del traffico, perché il traffico, spesso, va ad aumentarlo». Per i pendolari, sicuramente, la A2 diventerebbe più attrattiva di quanto lo è oggi. «In più l’opera non propone una soluzione per le code agli svincoli di Lugano, Mendrisio e Chiasso, che resterebbero dei colli di bottiglia», mentre quello fra Melano e Maroggia «penalizzerebbe i due Comuni». Che fare? Mangili suggerisce di attendere gli effetti del potenziamento dei trasporti pubblici previsto in tutto il Cantone nei prossimi mesi. Poi, come chiesto dal Consiglio comunale di Melano al Gran Consiglio in una lettera, «occorre promuovere a breve un coordinamento della mobilità a sud di Lugano, tenendo conto del futuro prolungamento di AlpTransit».

Non è detto che sia questa

«Lo svincolo è inevitabile». Si è espresso così, dopo l’incontro, il sindaco di Melano Daniele Maffei, soddisfatto per la variante scelta. «Siamo arrivati a un buon progetto. Eravamo partiti da una proposta scadente, ma grazie all’insistenza dei sindaci e il supporto del Cantone l’abbiamo fatta modificare a nostro favore». Rimane lo svincolo. «Se non venisse realizzato, secondo i dati, il traffico sulla cantonale aumenterebbe ulteriormente». Ci saranno delle compensazioni, in particolare la riqualificazione di alcune zone sul lago, ma per i contrari non è una gran consolazione. «A chi protesta dico: vediamo il progetto, che sarà presentato in una serata pubblica. Io stesso ho firmato la lettera che chiedeva di pensare a un’ulteriore variante, ma come passo successivo. Ora va in consultazione questa, poi si potrà ancora sviluppare. Una possibilità - conclude il sindaco - è la galleria unica, ma sarà ancora necessaria fra qualche decennio?».

Per approfondire:

©CdT.ch - Riproduzione riservata