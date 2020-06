I sindaci dei Comuni di Arogno, Maroggia, Melano e Rovio, insieme ai membri della Commissione di studio per l’aggregazione dei quattro Comuni costituita dal Consiglio di Stato, si sono riuniti lo scorso 5 giugno e hanno firmato il testo definitivo dell’aggiornamento del rapporto aggregativo. Lo rende noto un comunicato odierno in cui si specifica che la Commissione di studio ha proceduto ad un adeguamento del rapporto in seguito all’uscita di Bissone dal progetto aggregativo.