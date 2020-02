Pasticcio a Caslano: salta lo Street Food Village

Forfait con polemica. Caslano quest’anno dovrà rinunciare allo Street Food Village, o almeno a quello organizzato da Sapori&Dissapori. La start-up ha infatti annunciato il suo addio, spiegando che la scelta è maturata in seguito alla decisione del Municipio «di aumentare nuovamente le spese a carico dei promotori» e «al preavviso negativo dell'associazione ProCaslano». Da noi contattato, il sindaco Emilio Taiana ha ricondotto tutto a un disaccordo tra gli organizzatori e la ProCaslano. Sta di fatto che l’evento non ci sarà. «È un grande peccato constatare che un Comune a vocazione turistica come Caslano non voglia più accogliere una manifestazione che ha portato tanti turisti a visitare il suo bellissimo lungolago – prosegue Sapori&Dissapori – Per il 2020 sono comunque previsti due Street Food Village a Chiasso e Riva San Vitale, per i quali ringraziamo sin d'ora i rispettivi Municipi e l'Organizzazione Turistica Mendrisiotto e Basso Ceresio». Dal canto suo, a stretto giro di posta, la ProCaslano ha fatto sapere che la manifestazione si terrà comunque: «Avrà un altro nome. Dopo anni di collaborazione, Sapori&Dissapori ha avanzato pretese ritenute non sostenibili dal Municipio e dai noi, che siamo partner dell’Esecutivo per la gestione di piazza Lago, così non abbiamo trovato un accordo».