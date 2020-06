Colpo di scena al Palacongressi: la pianificazione del comparto attorno alla stazione FFS è stata rimandata al mittente dal Consiglio comunale dopo una votazione serrata finita 23 a 28. Decisive le tensioni sul numero dei posteggi che servirebbero per tutta la zona. Nei mesi scorsi il Consiglio comunale aveva deciso per 400, più o meno come quelli attuali, ma il Municipio, forte di alcune perizie, aveva insistito per scendere a 260 contando sul fatto che la stazione di Lugano, con i prossimi cambiamenti, diventerà uno dei luoghi più accessibili del cantone con i mezzi pubblici. «Si è voluto dribblare la decisione del Consiglio comunale» ha incalzato Ugo Cancelli (PLR) appoggiando la richiesta di rinvio della discussione presentata dal collega Marco Bortolin della Lega (i cui rappresentanti in Commissione della pianificazione, tuttavia, avevano firmato il rapporto a favore del messaggio municipale).

La proposta a sorpresa ha trovato anche il consenso dei Verdi, seppur per altri motivi: «Non è stato possibile farsi un’idea precisa dei volumi e dei contenuti previsti in futuro nell’area» ha commentato Nicola Schönenberger (Verdi). Sulla stessa frequenza l’UDC, con Tiziano Galeazzi, anche lui tra i firmatari del rapporto favorevole, che ha parlato di «progetto da approfondire meglio». La modifica del Piano regolatore avrebbe permesso di gettare le fondamenta per una serie d’interventi: dal «raddrizzamento» di via Basilea eliminando il passaggio a livello e creando lo spazio per nuove edificazioni private, allo spostamento del tunnel pedonale di Besso per lasciare posto alle scale mobili che porteranno alla fermata sotterranea del tram, fino alla creazione di un nuovo terminal dei bus sul terreno del posteggio ex Pestalozzi.

Avrebbe, perché ora l’incarto torna sul tavolo del Municipio. «Un modo di lavorare poco serio» ha commentato Carlo Zoppi (PS) contrario a ritardare «un progetto così importante». Jelmini l’ha presa con filosofia, almeno in prima battuta: «Il Consiglio comunale è sovrano... Noi abbiamo fatto quello che dovevamo, verificando e riverificando il fabbisogno dei posteggi con delle perizie ad hoc. In politica si fa di tutto, ma mettere in discussione una pianificazione forte solo per una piccola componente è un approccio poco serio». Sulla stessa linea la collega Zanini Barzaghi (l’unica del Municipio a dare man forte a Jelmini, pur trattandosi di un progetto che andava oltre un singolo dicastero). «Bisogna entrare in materia! Dal Consiglio comunale, se manca il consenso, ci aspettiamo delle proposte: dovete prendervi le vostre responsabilità». Boris Bignasca ha replicato a Jelmini: «Il collega Bortolin è intervenuto con rispetto, quindi le accuse sul nostro modo di fare politica le rispediamo al mittente. Forse il suo dicastero fatica a trovare il consenso. Più dialogo e meno critiche al Legislativo permetterebbero di mandare in porto i messaggi con meno conflittualità».

