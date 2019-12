Non c’è pace per la pensione La Santa di Viganello, dove lo scorso 17 dicembre è stato picchiato e ucciso il trentacinquenne di Pregassona Matteo Cantoreggi. Una luganese di 28 anni è infatti finita in manette per aver appiccato un incendio sabato mattina poco prima delle 6.30 in un bagno comune a tre stanze al primo piano della struttura. Il fumo si è rapidamente propagato all’interno dell’edificio in via Merlina rendendo necessaria l’evacuazione dei sette ospiti rimasti. I pompieri di Lugano sono intervenuti per domare le fiamme e arieggiare i locali. Sul posto anche la polizia Città di Lugano, la polizia cantonale e i soccorritori della Croce Verde. Questi ultimi hanno visitato sul posto gli ospiti, per nessuno di loro si è reso necessario un ricovero in ospedale. «Un’ospite che non si era accorta dell’accaduto è stata estratta da una stanza - spiega l’ufficiale del corpo civico pompieri di Lugano Fabrizio Campana - ma per fortuna era illesa».

L’arresto della 28.enne è stato reso noto ieri dalla polizia cantonale. Nei suoi confronti il procuratore pubblico Pablo Fäh, titolare dell’inchiesta, ipotizza il reato di incendio intenzionale. Ora sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e il movente del gesto. Stando alla RSI, le indagini vertono pure su un tentativo di incendio al secondo piano e la donna era una conoscente di Matteo Cantoreggi. L’inchiesta cercherà di far luce anche su questi aspetti. Quello che è certo è che non si tratta di un’ospite registrata della pensione. Potrebbe essersi introdotta nella struttura all’alba oppure essere ospite di una delle sette persone collocate lì dall’assistenza. Nella pensione, infatti, sono alloggiate persone con problemi di varia natura e sotto curatela che non riescono a trovare un posto dove vivere.

Il ristorante La Santa ha riaperto già sabato pomeriggio mentre la pensione è ancora chiusa e probabilmente lo resterà. «Dopo aver saputo che potrebbe trattarsi di un incendio doloso - ci ha detto la gerente della struttura - ho deciso di non far rientrare gli ospiti finché la situazione non viene chiarita. Lo faccio per la loro sicurezza, chi ha fatto una cosa del genere una volta può farlo una seconda».

La responsabile, ci ha spiegato, prenderà oggi una decisione ufficiale dopo aver parlato con le autorità competenti. In ogni caso, l’albergo avrebbe chiuso i battenti il 15 gennaio per permettere la demolizione dello stabile e gli ospiti avrebbero comunque dovuto lasciare La Santa. Al posto della pensione sorgerà uno stabile residenziale di sette piani destinato a studenti universitari in vista del nuovo campus USI-SUPSI. Nel frattempo, due ospiti hanno trovato un posto dove stare a casa dei loro familiari mentre gli altri cinque sono alloggiati nell’impianto della Protezione civile di Lugano, sotto la caserma in via Trevano. Come spiega Marzio Riva della Protezione civile, «lunedì mattina (oggi, ndr.) gli uffici competenti decideranno dove collocarli».

Dal canto suo, la gerente si dice dispiaciuta per il disagio causato agli ospiti. «Purtroppo non dipende da me. Un atto del genere avrebbe potuto causare dei feriti se non peggio e l’idea che qualcuno abbia fatto una cosa del genere cercando di far male a qualcun altro mi preoccupa molto. Io sono responsabile della pensione dal 2013 e, ospitando persone con problemi, sono accadute piccole cose ma atti di violenza fine a se stessi come questi non li ho mai visti. Ho parlato con gli ospiti e i loro curatori e ho spiegato loro che ho timore di quanto accaduto. Quindi, se le autorità competenti mi confermeranno che si è trattato di un atto doloso non riaprirò».

