Visto che alla Città la gestione dell’aeroporto di Lugano-Agno non risulta al momento particolarmente onerosa (i conti sono vicini al pareggio), c’è improvvisamente più tempo per valutare che futuro dargli. Questo, in estrema sintesi, il pensiero espresso da Filippo Lombardi, municipale responsabile del dossier aeroporto, il quale ha anche avanzato il desiderio di discutere alcuni di questi aspetti a breve con il Consiglio comunale. «Dobbiamo darci un’altra scadenza per la vendita ai privati? – ha detto. – O ci prendiamo del tempo per ripensare il tutto portando avanti intanto alcuni interventi che sono probabilmente più facili da realizzare per la Città che per i privati?». Domande che abbiamo girato ai capigruppo in Consiglio comunale per capire, a caldo, che direzione potrebbe prendere la...