Pensionato morto in Brasile, fermata una 22.enne

Una 22.enne è stata fermata in relazione all’omicidio di Paul Fäh , 79 anni, ritrovato morto in circostanze poco chiare nel suo appartamento a Fortaleza, in Brasile.

La donna, finita in manette per furto, farebbe la prostituta e sarebbe coinvolta nella morte dell’ex consigliere comunale di Caslano. L’uomo, ricordiamo, per un ventennio è stato attivo in politica nel comune malcantonese, sia come consigliere comunale (dal 1970 al 1972 e dal 1984 al 1988) sia come municipale (dal 1974 al 1984 e dal 1992 al 1996).