Nell’ultima telefonata alla famiglia diceva di stare bene, di essere contento di poter tornare a uscire di casa al progredire della pandemia, di essere felice e innamorato. Ma poi qualcosa è andato terribilmente storto e giovedì scorso Paul Fäh, 79 anni, è stato ritrovato morto in circostanze poco chiare nel suo appartamento a Fortaleza, in Brasile, nel quartiere Papicu. Per i famigliari, da noi contatti, il sospetto è che sia stato giustiziato per vendetta.

Fäh viveva da sedici anni in Brasile, e da sette nell’appartamento a Fortaleza. Vi si era trasferito una volta sopraggiunta la pensione, dopo una vita passata a Caslano, per tanti anni anche al servizio della comunità. Per un ventennio è infatti stato attivo in politica nel comune malcantonese, sia come consigliere comunale (dal 1970 al...