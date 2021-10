Da iera sera alle 18 Michele Foletti è il nuovo sindaco di Lugano in sostituzione di Marco Borradori deceduto lo scorso 11 agosto. Entrerà ufficialmente in carica durante la seduta municipale di giovedì. Ultimo leghista della prima ora, 55 anni, dal 1995 in Gran Consiglio di cui è stato anche presidente, siede nell’Esecutivo luganese dal 2013 (esperienza che aveva già fatto durante una breve parentesi a metà degli anni Novanta del secolo scorso) ed è da tutti apprezzato per la serietà con la quale ha risanato le finanze cittadine.

Marco Borradori ha sempre detto che voleva una città aperta e internazionale, una città dove il 39% della popolazione è straniero con ben 143 nazionalità. Anche lei ha questa visione di apertura, forse non troppo in sintonia con la dottrina leghista?

«Non sono...