Dovranno comparire in tribunale don Samuele Tamagni e l’amico 27.enne per aver effettuato delle malversazioni, per un totale di oltre 800 mila franchi, attingendo dai conti dei genitori del parroco di Cadro, della Parrocchia e della Fondazione Damiano Tamagni. L’inchiesta che ha ricostruito le cifre dei ripetuti prelevamenti tra il 2016 e il 2021 – riferisce la RSI – si è conclusa e il procuratore pubblico Daniele Galliano ha deciso per entrambi la formula del rito abbreviato. Le ragioni della sottrazioni di fondi sono da ricondurre alla relazione instaurata con il 27.enne, conosciuto nel 2016 quando il giovane stava effettuando uno stage nella casa anziani di Cadro.