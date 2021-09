Finirà anche la prossima volta a sassate e proiettili di gomma? Di sicuro per la Città di Lugano è diventata una spina nel fianco la questione degli assembramenti non autorizzati di giovani – perdonate il freddo tecnicismo – che a volte degenerano in atti violenti o nel disturbo della quiete pubblica. Il free party dello scorso fine settimana al parco Saroli, segnato da uno scontro fra la polizia e alcuni partecipanti, si aggiunge ad altre situazioni che nei mesi scorsi hanno fatto discutere, come le tensioni alla pensilina Botta e alla foce del Cassarate. Situazioni diverse fra loro, ma con un denominatore comune: l’autorità non sembra aver ancora risolto l’«equazione», ed è sotto pressione.

