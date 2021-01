Lo stop arriva dopo che il Parlamento, lo scorso marzo, aveva approvato una nuova legge innescata proprio dal caso Fogazzaro. Legge che ha rappresentato un giro di vite per il settore delle scuole private, in particolare sulla possibilità di organizzare diplomi all’estero. In base alla norma, «l’esame di maturità si tiene in Svizzera, salvo eccezioni previste dal regolamento per scuole preparatorie che garantiscono un adeguato iter formativo». Sostanzialmente il Cantone ha ripreso in mano il pallino della situazione, obbligando istituti come il Fogazzaro a riorganizzarsi. La scuola con sede in via Cresperone era già reduce da un’altra battaglia, quella per riavere l’autorizzazione ad esercitare toltale dal Dipartimento Educazione Cultura e Sport. Sollecitato da un ricorso del Fogazzaro, pur riconoscendo che la situazione era «dubbia», il Consiglio di Stato aveva annullato il provvedimento spiegando che il DECS «non aveva saputo dimostrare in modo sufficiente che l’istituto fosse parte attiva nella scelta dei propri allievi su dove svolgere gli esami di maturità italiani, e anche meno che l’istituto medesimo condizionasse o guidasse la scelta dei propri allievi».