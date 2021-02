Era il 27 novembre 2019. Il Cantone aveva annunciato l’acquisto del palazzo EFG in via Franscini a Lugano, opera architettonica di Mario Botta, per insediarvi in futuro il Palazzo di giustizia, attualmente in via Pretorio. Da quella data è ormai passato più di un anno e il dossier rischia di restare congelato per un bel po’ sui tavoli della Commissione gestione e finanze. In questi quindici mesi, i commissari hanno più volte incontrato l’Esecutivo per apportare dei correttivi a un messaggio complessivo da oltre 200 milioni di franchi. Negli scorsi mesi, la Gestione aveva proposto al Governo di concentrare nello stabile EFG sia le autorità giudiziarie, come inizialmente previsto, sia il Ministero pubblico e la Magistratura dei minorenni. Ma non solo: la seconda richiesta all’Esecutivo riguardava...