«La coabitazione con l’autogestione nell’ex Macello riqualificato non è un’opzione». Risponde così il sindaco di Lugano Marco Borradori alle dichiarazioni rese dal rettore dell’USI Boas Erez durante il dibattito organizzato mercoledì all’USI dall’Associazione Idea Autogestione (AIDA). Erez (cfr. CdT del 5 marzo) aveva spiegato che l’USI, due anni fa presentando alla Città le proprie necessità nello stabile dell’ex Macello (che ospiterà anche un dormitorio per studenti), aveva sottolineato che la convivenza con l’autogestione sarebbe stata possibile. «Bisogna precisare - spiega Borradori - che si era parlato di una collaborazione, non di una convivenza. Secondo l’USI, i molinari avrebbero potuto collaborare in alcune attività dell’università nello stabile. Si accennava alla possibilità di dare...