Tempo di bilanci per l’Ente Regionale per lo Sviluppo del Luganese (ERSL), che ha deciso di collaborare con BAK Economics AG per valutare l’impatto delle sue azioni e la soddisfazione di Comuni e attori privati nei suoi primi dieci anni di attività. Sarà scattata anche una fotografia del Luganese dal punto di vista macroeconomico.

Fondato il 7 ottobre 2010, in questi primi 10 anni l’ERSL ha contribuito allo sviluppo socioeconomico del Luganese e alla politica economica regionale accompagnando progetti imprenditoriali e non, per dare valore al territorio e alle sue risorse e migliorare i servizi di base nelle aree più discoste dal centro cittadino.

Con il Fondo di promozione regionale (FPRL) sono stati sostenti oltre 100 progetti con contributi che hanno superato i 3 milioni di franchi. L’ERSL ha inoltre assicurato il suo sostegno ai Comuni nei rapporti con il Cantone.

Per valutare gli impatti socioeconomici dei progetti sostenuti e delle attività svolte e il grado di soddisfazione degli utenti pubblici e privati e ottenere utili indicazioni per impostare il lavoro nei prossimi anni, l’ERSL ha chiesto la collaborazione di BAK Economics AG che interpellerà i Comuni e chi ha ricevuto un contributo finanziario.

In parallelo, l’ERSL ha commissionato a BAK Economics anche un’analisi macroeconomica per evidenziare i punti forti e deboli del Luganese e alcune previsioni di sviluppo economico che saranno alla base di possibili pianificazioni strategiche regionali e comunali.

Grazie a 40 anni di esperienza nelle analisi e previsioni economiche, nella consulenza e nella comunicazione strategica e all’apertura, lo scorso settembre, di una nuova sede anche in Ticino a Manno, BAK Economics accompagnerà l’ERSL in questo progetto.

Questi primi documenti saranno poi la base per una possibile seconda fase – che sarà se del caso decisa dopo le elezioni comunali e il rinnovo del Comitato ERSL – che prevede una più dettagliata analisi regionale che tenga conto anche delle attese e dei progetti degli attori comunali, che saranno direttamente coinvolti attraverso due incontri (o workshop). In seguito, BAK Economics potrebbe elaborare anche alcune previsioni macroeconomiche per il Luganese e fornire alcune raccomandazioni strategiche per le attività dell’ERSL.

