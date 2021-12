«Questa sentenza per me è una riabilitazione completa, e ne approfitto per ringraziare il sistema giuridico svizzero, che ha dimostrato che è in vigore la separazione dei poteri, un aspetto importante e indispensabile della democrazia». È con queste parole che l’imam della moschea di Viganello Samir Radouan Jelassi, da noi raggiunto, ha salutato l’accoglimento da parte del Tribunale amministrativo federale del suo ricorso contro la decisione della Segreteria di stato della migrazione di negargli la naturalizzazione svizzera: «E chi in questi tre anni ha speculato e ha fatto aggressiva polemica – gli invidiosi – ora vede che quel che dicevo era giusto».

Tre anni. Tanto è passato dall’emergere dei sospetti della SEM nei confronti del religioso, definito «una duratura compromissione della sicurezza...