Per ricordare Ketty e chi era per davvero

Camminando per il corridoio della Commercio di Massagno e alzando lo sguardo verso quei quadri non si può non pensare all’eccezionale talento di Ketty. A quanto ancora avrebbe potuto creare se il destino non avesse deciso di portarla via a soli 17 anni. Se il 12 febbraio dell’anno scorso non fosse salita su quell’auto, o se chi era al volante avesse prestato più prudenza. Ketty non c’è più ma la famiglia, con la Direzione della scuola, ha deciso di ricordarla. Sei dei suoi quadri sono esposti da oggi proprio nel corridoio della scuola che frequentava. Verranno visti tutti i giorni dai suoi amici, dai suoi compagni di scuola e dai suoi docenti. Perché Ketty era un’artista. Era tante altre cose, ma era soprattutto un’artista. «E cosa c’è di più intimo e profondo - si è chiesto il direttore, Flavio...