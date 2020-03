Colpo di scena ad Agno. Lugano Airport ha deciso di giocarsi il tutto per tutto chiedendo non solo il prestito di mezzo milione garantito dalla Confederazione per le aziende colpite dal coronavirus, ma anche un intervento finanziario dei suoi due azionisti, Città e Cantone, per consentire alla società di arrivare «viva» alle votazioni popolari che sanciranno il futuro dello scalo. A quando rinviarle, queste votazioni, il Consiglio di Stato non l’ha ancora deciso. In ogni caso, se non si intervenisse in qualche modo, la situazione di stallo «imporrebbe il deposito immediato dei bilanci e la conseguente chiusura dell’aeroporto – scrive Lugano Airport – con l’entrata in vigore dei licenziamenti cautelativi comunicati a febbraio al personale». La liquidità disponibile è infatti sufficiente «solo fino a fine aprile». Detto questo, il consiglio d’amministrazione ha deciso di chiedere il prestito da 500 mila franchi a interessi zero a Banca Stato, «sempre che questa richiesta venga approvata da Città e Cantone». «Tale misura da sola non sarà comunque sufficiente», per cui il CdA «esprime il desiderio che gli stessi azionisti contribuiscano ad assicurare la liquidità necessaria fino al momento effettivo delle votazioni, possibilmente nell’ambito delle misure per fronteggiare le ricadute economiche della pandemia». L’aeroporto fa sapere che i sindacati e i dipendenti si sono detti disposti a prolungare i rapporti di lavoro attuali fino alla fine del mese in cui si terrebbero le votazioni, estendendo di fatto il termine delle disdette cautelative.