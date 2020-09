Il municipale Lorenzo Quadri, facendosi portavoce della Divisione socialità, ha dapprima segnalato come il «23% della popolazione totale della città sia composto da anziani, molti dei quali in buona salute e attivi a favore della comunità». Quadri ha poi ricordato come questo nuovo progetto prosegua nella via aperta nel 2016 dalla Città di Lugano per stimolare la vita di quartiere e avvicinare i cittadini.

Il ciclo di incontri-conferenze partirà da Besso il prossimo 7 ottobre, quando si affronterà il problema pratico di come fare a recarsi in posta quando la posta del quartiere non c’è più. L’11 novembre sarà la volta del padiglione Conza, che ospiterà una tavola rotonda in cui si farà il punto della situazione sulla pandemia. Tra i relatori, i dottori Christian Garzoni e Franco Tanzi, rispettivamente direttore sanitario della Clinica Moncucco e coordinatore delle attività mediche delle case anziani durante la pandemia. Terza conferenza il 21 gennaio 2021, quando si daranno consigli utili per la spesa e un’alimentazione sostenibile. Solitudine ed emozioni verranno invece trattati nell’incontro del 3 febbraio a Pregassona, mentre il ciclo di conferenze si concluderà il 9 marzo 2021 nel quartiere di Breganzona, trattando il tema delle truffe e di come evitarle. Per informazioni: www.prenota.lugano.ch.