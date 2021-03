Ci sono volute quasi 4 ore di discussione. Alla fine la base del PLR di Lugano ha deciso - per un solo voto - di «premiare» la linea municipale e di appoggiare l’accordo con i privati per la realizzazione del Polo sportivo e degli eventi. Una discussione fiume, dicevamo, in cui ai delegati (un centinaio quelli che hanno partecipato all’assemblea online) è stato chiesto di esprimersi su un tema che da mesi - o forse addirittura da anni - divide il partito. Un voto tra l’altro non vincolante per i rappresentanti PLR in Consiglio comunale.