Perde il controllo dell’auto e si cappotta

Questo pomeriggio, attorno alle 14.30, in via ai Mulini a Maroggia è avvenuto un incidente con coinvolto una Dacia immatricolata in Italia. Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media, il conducente ha perso il controllo del veicolo e si è spostato sulla destra, urtando alcune lastre messe a delimitare il campo stradale. A causa dell'impatto il veicolo si è rovesciato, terminando la sua corsa rivolto sul tetto. Il conducente è uscito illeso dal sinistro.