Un incidente è avvenuto questa mattina verso le 7.45 a Bedano in via Bellavista. Stando a quanto comunica la polizia, sulla strada che porta verso via degli Emigranti, una cittadina svizzera 12.enne domiciliata nel distretto, stava circolando in discesa su via Bellavista in sella a una bicicletta. Giunta all'intersezione con via degli Emigranti ha perso il controllo della bici, urtando prima un muretto e poi un paletto, e poi cadendo.