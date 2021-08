Domenica mattina attorno alle ore 11.15, in via a Ronchi a Taverne-Torricella, è avvenuto un incidente della circolazione che ha visto coinvolto uno scooterista. Stando alle prime informazioni raccolte lo sventurato, per motivi da stabilire, ha perso l’equilibrio cadendo a terra e riportando ferite di media gravità. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano che hanno prestato le prime cure all’uomo, in seguito trasportato al pronto soccorso per ulteriori esami. Sul posto anche la Polizia per gli accertamenti del caso.