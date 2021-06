Se camminando per il Luganese vi imbattete in delle «perle nascoste» del territorio potete scriverci a [email protected] La redazione raccoglierà i vostri suggerimenti e sarà anche volentieri a disposizione per tentare di raccontarne la storia o, perlomeno, scoprire qualcosa in più su quei luoghi.

Trevano e le grotte del castello fatto saltare in aria

A Trevano ci sono delle grotte, ma non aspettatevi stalattiti, stalagmiti o un laghetto sotterraneo come a quelle di Saint-Léonard. Le grotte in tufo sono una delle poche testimonianze rimaste dello splendido castello, fatto saltare in aria nel 1961 per costruire il centro studi. Una demolizione che - e oggi a 60 anni di distanza possiamo dirlo - rappresenta uno dei più grossi errori pianificatori mai commessi in Ticino. Anche perché quella reggia, considerata tra le più belle della Svizzera, sarebbe oggi probabilmente uno dei luoghi turistici più importanti e fotografati di Lugano. La villa e il parco vennero costruiti nel 1871 per volere del barone russo Paul von Derwie e ospitavano perfino un teatro privato e una grande sala da concerti con un’orchestra stabile che venne licenziata nel 1881, alla morte del barone. Il castello venne poi acquistato da Louis Lombard, che lo fece rivivere perlomeno fino allo scoppio della Prima Guerra mondiale.

Ma torniamo alle grotte. Era piuttosto frequente all’epoca realizzare parchi e giardini «magici» in Europa (i più famosi sono probabilmente quelli di Sintra, non lontano da Lisbona, in Portogallo - patrimonio dell’UNESCO), con grotte scavate appunto nel tufo per collegare le varie parti dei giardini o, semplicemente, per rendere più divertente e affascinante la visita. Le grotte di Trevano possono ancora essere osservate oggi e si trovano all’inizio del boschetto, a pochi metri della fontana (la più grande in Ticino) e da quello che ora è il posteggio della SUPSI. Il grande parco - di 300.000 metri quadrati - conserva (e in realtà conserva ancora ai giorni nostri) piante provenienti da tutto il mondo e, non a caso, c’è in fase di studio un progetto per rivalorizzarlo e collegarlo al futuro Nuovo Quartiere di Cornaredo, che da Trevano si raggiunge facilmente scendendo la collina. Parco e castello - e questo è estremamente affascinante - era dotato di un suo sistema d’illuminazione. Ma c’era anche un anfiteatro naturale, una fattoria con nevera e caseificio (il castello era collegato alla Masseria di Cornaredo), cascate, una torre ispirata al periodo medioevale e un tempietto della musica. La proprietà era illuminata appunto da 400 lampioni a gas, mentre tutta Lugano all’epoca ne contava solamente una settantina. C’erano due laghetti, un edificio ispirato alle terme romane (con tanto di calidario, sedario e vasca), un acquario con sette vasche (che riprendeva l’idea dei sette mari) e una serra. Il castello come detto venne demolito nel 1961. Ormai in disuso, venne acquistato nel 1931 dal Cantone e durante la Seconda Guerra mondiale ospitò profughi, internati e rifugiati (soprattutto italiani).

Il cimitero ebraico di Pazzallo, che il Municipio di Lugano non volle

A Lugano c’è un cimitero ebraico. L’unico in Ticino tra l’altro. Trovarlo non è facile. Occorre imboccare via alla Campagna e poi costeggiare l’A2 a Pazzallo. Tra prefabbricati fatiscenti, qualche paker impegnato sui cantieri autostradali (ormai perenni in quella zona) e seguendo come punto di riferimento le insegne del vicinissimo quartiere a luci rosse, ci si imbatte in questo cimitero, neanche poi così piccolo. Un luogo affascinate, ricco di storia, ma inserito in un contesto non molto decoroso. E lontano dal centro. Molto lontano dal centro. «In realtà - ci spiega Elio Bollag, portavoce della comunità israelita - il fatto che si trovi in un luogo non facilissimo da trovare l’ha probabilmente messo al riparo dagli atti vandalici». Danneggiamenti e profanazioni che purtroppo continuano ad accadere, ancora recentemente, in diversi luoghi d’Europa. «Una volta invece il Cantone - continua Bollag - chiese se non fosse fastidiosa la presenza di postriboli nelle immediate vicinanze. Abbiamo semplicemente risposto che, per quanto di nostra conoscenza, nessuno degli ospiti del cimitero si erano fino ad allora lamentati».

Ma il cimitero è anche la testimonianza della presenza di una comunità che, soprattutto nell’ultimo secolo, è stata molto importante e molto presente a Lugano. In Corso Elvezia per esempio poteva capitare di sentir parlare yiddish. «Certo. C’erano alberghi (l’Hotel Dan e il Kampler, ndr) e una decina di negozi», conferma Bollag. C’erano. Oggi non più. La comunità ebraica si è assottigliata. Resiste, sì, ma è sempre meno numerosa. Molti ebrei - e quasi tutti gli ortodossi - hanno lasciato Lugano per raggiungere comunità più numerose. In Israele, a New York, a Zurigo o ad Anversa. «Il sabato mattina in sinagoga - spiega Bollag - siamo ormai rimasti in 10 o in 15 al massimo». Ma torniamo al cimitero. Venne costruito nel 1919. L’assemblea comunale di Pazzallo concesse i diritti di costruzione (il progetto è dall’architetto Achille Galli), che invece qualche tempo prima erano stati negati dal Municipio di Lugano. «Sembra che prima del 1919 - spiega Bollag - i pochi ebrei presenti a Lugano venissero portati sul Monte Bré. Dopo la grande guerra iniziò ad esserci una piccola comunità. E per comunità, secondo un precetto, si intende la presenza di almeno 10 uomini con più di 13 anni di età. All’epoca a uno straniero di passaggio in Ticino morì la moglie, e chiese di poterla seppellirla a Lugano, comprando quell’appezzamento di terra». Dove all’epoca non c’era praticamente nulla. È così che iniziò la storia del cimitero, dove è sepolta anche Alessandrina Krahl, una ragazza di Fiume che negli anni Quaranta venne scoperta dai nazisti ma riuscì a rifugiarsi in Svizzera. All’ospedale Beata Vergine di Mendrisio, che all’epoca era - a quanto pare - un rifugio per fuggiaschi e perseguitati. Krahl, malata, morì nell’aprile del 1944 a soli 22 anni.

