Pestaggio tra giovani alla Foce, un arresto

Pestaggio tra giovani ieri sera verso le 00.30 in via Foce a Lugano. Stando a una prima ricostruzione della polizia cantonale e per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, nel corso dell'alterco un 24.enne cittadino italiano domiciliato nel Mendrisiotto ha riportato serie ferite al viso. Le ricerche degli autori, scattate immediatamente, hanno portato al successivo fermo, da parte di agenti della Polizia cantonale coadiuvati da agenti della Polizia comunale della regione III, di altre persone coinvolte nella lite. Un 20.enne cittadino svizzero domiciliato nel Luganese è stato arrestato con le ipotesi di reato di aggressione, lesioni gravi, subordinatamente semplici, subordinatamente vie di fatto. Sono in corso accertamenti per delineare dinamica e responsabilità di quanto avvenuto e l'eventuale coinvolgimento delle altre persone che sono state identificate. L'inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico capo Arturo Garzoni.