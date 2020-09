Il concorso, pubblicato lo scorso 29 novembre, ha suscitato l’interesse di 11 gruppi transdisciplinari nell’ambito dell’architettura, dell’urbanistica e della paesaggistica, completati da molte competenze in ambito territoriale. Dopo una prima valutazione avvenuta il 18 e 19 febbraio, sono stati convocati alle audizioni i 7 gruppi che potevano ancora ambire ad ottenere un mandato; le audizioni finali hanno dovuto essere posticipate al 25 e 26 agosto a seguito delle restrizioni imposte dalle disposizioni federali e cantonali per ridurre la diffusione del contagio da Covid-19. In questa fase sono state selezionate le tre candidature giudicate migliori dal collegio di esperti. L’Esecutivo, come detto, oggi ha ratificato la decisione.