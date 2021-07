Leonardo Pieraccioni si trova a Lugano per le riprese di alcune scene del suo nuovo film Il sesso degli angeli. E sono molti gli scatti social postati sulle pagine del regista toscano dalle rive del Ceresio, anche in compagnia di Sabrina Ferilli e Marcello Fonte (nel cast oltre a Massimo Ceccherini). Ma ce n’è uno, di questa mattina, che forse vi siete persi, con cui in effetti saluta il Ticino.