Il Gran Consiglio ha approvato ieri a grande maggioranza un credito quadro da 19,5 milioni e l’autorizzazione alla spesa di 38 per la progettazione e la costruzione di diverse opere di mobilità nel Luganese. Fra queste: nuove piste ciclabili, la riqualificazione di via San Gottardo a Massagno e il progetto Porta Ovest, quello che ha convinto meno i deputati di area rossoverde perché ritenuto non particolarmente urgente (63 favorevoli, 14 astenuti e 3 contrari).