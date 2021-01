Pistola puntata contro un papà: condannati 4 giovani luganesi

Si è conclusa con quattro decreti d’accusa la vicenda che aveva visto quattro giovanissimi del Luganese finire in manette dopo essersi recati a casa di un loro coetaneo, minacciando il padre di quest’ultimo con una pistola, poi risultata softair. I quattro, di 20, 19, 17 e 16 anni, erano stati arrestati nell’autunno del 2019 per spaccio, minaccia e altri reati. Per quanto riguarda i due maggiorenni, l’inchiesta coordinata dal procuratore pubblico Roberto Ruggeri è giunta a termine e si è conclusa con due decreti di accusa per infrazione alla legge federale sugli stupefacenti, minaccia e infrazione alla legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni. Gli stessi, sono cresciuti in giudicato non essendo stata interposta opposizione. Per quanto riguarda i minori di 18 anni - fa...