Avete presente quando una squadra in corsa per un trofeo spera di ricevere notizie positive da altri campi? Ecco: per la realizzazione del Polo sportivo e degli Eventi (PSE) la Città è una situazione del genere e i suoi «altri campi» sono la Confederazione, il Cantone e i Comuni del Luganese. Non è solo una questione di soldi: il sostegno esterno è anche un messaggio politico. Andiamo con ordine iniziando da Berna e da una notizia sicuramente positiva per Palazzo civico: la Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio degli Stati ha chiesto che il credito quadro per i nuovi impianti sportivi in Svizzera per il periodo 2022-2027 venga alzato da 67 a quasi 80 milioni di franchi. E a beneficiarne potrebbe essere anche il progetto promosso a Cornaredo, oltre che quello...