Iniziata nel 1886, la storia della TPL domenica aggiungerà un’altra pagina al suo libro. Un piccolo cambiamento – l’introduzione del nuovo orario – potrà portare a utilizzare maggiormente i mezzi pubblici cittadini. Il capodicastero Angelo Jelmini tratteggia le linee essenziali del cambiamento. «Le modifiche interessano praticamente tutte le linee, sono anche state aggiunte nuove corse e modificati alcuni tragitti. Il cambiamento sostanziale riguarda la frequenza con cui i bus circoleranno; la linea 3 ad esempio (Breganzona-Lugano Centro – Mercato Resega) negli orari di punta avrà bus che circoleranno ogni sette minuti e mezzo. Altro dato importante: abbiamo aumentato il parco veicoli e di conseguenza anche il numero degli autisti. Per la Città si tratta di un potenziamento importante».



Orari e frequenza

Come anticipato dal capodicastero, alcune novità importanti riguardano orari e frequenza. Chi ad esempio vorrà raggiungere la stazione o la città con la funicolare, lo potrà fare fino alle 00.15, quindici minuti in più che possono fare la differenza. I bus in sosta sotto la pensilina della fermata Lugano Centro, la sera e nei giorni di festa non partiranno più ai minuti 15 e 45, bensì seguiranno il loro piano orario. Le principali linee – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – correranno ogni 15 minuti anche la sera e nei giorni di festa, e questo nell’ottica di potenziare i collegamenti con le stazioni ferroviarie e favorire le coincidenze; le linee 5 (Manno-Viganello ) e 6 (Stazione FFS-Università-Cornaredo), ad esempio, nei loro momenti di punta si renderanno disponibili agli utenti anche ogni 10 minuti.



Maggiore capillarità

Nuovi percorsi e fermate consentiranno una maggiore penetrazione sul territorio. Per la linea 4 (Lugano centro-Canobbio) sono previste fermate intermedie tra Canobbio Stazione e il capolinea Comano Studio TV. La Linea S (Lugano Centro – P+R Cornaredo) verrà invece estesa, con il capolinea che è stato trasferito al Piano della Stampa. Sono quindi stati modificati anche alcuni tragitti per rendere più agevole il servizio da parte degli utenti. Una panoramica dettagliata di tutti i cambiamenti è visibile online sul sito della TPL (www.tplsa.ch) o nell’opuscolo che può essere richiesto all’ufficio informazioni e vendita situato alla fermata Lugano centro.



«Un tassello importante»

Angelo Jelmini inserisce il nuovo piano orario dei trasporti pubblici luganesi in un contesto più ampio. «Si tratta di un tassello importante legato allo sviluppo cantonale della mobilità pubblica. Lugano ha fatto uno scatto importante, ma dall’aprile 2021 il disegno diverrà operativo per tutto il Cantone», osserva Jelmini. «La prossima primavera nel Luganese e in tutto il Ticino ci si potrà muovere con i mezzi pubblici a tutte le ore e su tutto il territorio cantonale». «Un contributo concreto – conclude il capodicastero – per rendere attrattivo il trasporto pubblico in alternativa al trasporto motorizzato privato».



Mobilità del futuro

Domenica 13 dicembre non è infatti solo la data dell’introduzione del nuovo orario della TPL, ma coincide con l’apertura della galleria di base del Monte Ceneri. Un’opera fondamentale per tutto il territorio e che il Cantone indica come essenziale «per realizzare un servizio regionale di tipo metropolitano, avvicinando gli agglomerati ticinesi e portando a una vera rivoluzione per la mobilità cantonale». Da qui l’elaborazione, nel 2017, da parte del Cantone, del progetto di riorganizzazione della rete del trasporto pubblico che partirà la prossima primavera.