«Più prevenzione, ma non è pericolosa»

S’è detto e scritto tanto, quest’estate, sulla potenziale pericolosità nel fare il bagno lungo i corsi d’acqua e i laghi del Cantone. In pochi mesi, infatti, si sono contati diversi infortuni, anche con esito letale. Tra le zone più visitate – e che purtroppo hanno fatto registrare decessi – c’è anche la foce del Cassarate. La cronaca ci riporta al 15 agosto quando in quelle acque ha perso la vita un 27.enne di origini indiane residente in Germania. L’allarme era scattato alle 17 e un’ora più tardi i soccorritori l’avevano localizzato a sei metri dalla riva e a quattro di profondità. Purtroppo, però, poche ore più tardi l’uomo era spirato. Sempre nell’area della foce, ma a luglio, è annegato un 50.enne eritreo residente nel Luganese. L’uomo, stando a quanto ricostruito, si era gettato in acqua...