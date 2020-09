Politici a confronto sul boicottaggio leghista delle naturalizzazioni

Continua a far discutere la decisione della Lega di «boicottare» i lavori della commissione delle Petizioni di Lugano, con i commissari leghisti che non parteciperanno più ai lavori commissionali concernenti le procedure di naturalizzazione. Il Movimento di via Monte Boglia continua a rivendicare le proprie ragioni, nonostante le feroci critiche degli altri gruppi del legislativo luganese, i quali denunciano un sensibile allungamento dei tempi per l’esame delle procedure.