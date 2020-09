La auto della polizia, quando hanno le sirene spiegate, possono sfrecciare alle velocità che vogliono? No. Ed è una questione che ha fatto discutere molto a livello svizzero fin dall’introduzione di via Sicura. Prossimamente - come ha riferito la RSI - un agente della Polizia cantonale sarà processato per aver viaggiato, a Collina d’Oro, a circa 100 chilometri all’ora su un tratto dove il limite era a 50. Questo per intervenire, a sirene spiegate appunto, sul luogo di un incidente stradale (in cui era stato segnalato il ferimento di uno scooterista). Una velocità eccessiva secondo l’accusa (il procuratore generale Andrea Pagani), che ha rinviato a giudizio l’agente. Sarà la Corte delle assise correzionali (presieduta dal giudice Mauro Ermani) a decidere se ritenere colpevole il poliziotto di violazione dell’articolo 90 della legge sulla circolazione stradale.

Pompiere assolto a Lugano

Un caso simile era già accaduto a Lugano. Un pompiere in servizio era sfrecciato a velocità elevata con il suo veicolo ed era stato accusato di infrazione grave della legge sulla circolazione. Si era però riusciti a dimostrare la proporzionalità del gesto in quanto il pompiere stava intervenendo per salvare delle vite. Per questo è stato dunque prosciolto. Una condanna, per questo tipo di professioni, può avere grandi ripercussioni visto che generalmente la fedina penale deve essere immacolata. L’agente di polizia, difeso dall’avvocato Maria Galliani, rischia una pena fino a quattro anni di carcere.

Il precedente di Ginevra

Un caso analogo finito a processo riguarda un agente della polizia ginevrina che nel 2017 sfrecciò, mentre inseguiva dei ladri, a 126 chilometri orari dove il limite era di 50. La difesa fece notare che non era giusto considerare l’agente come un automobilista qualsiasi, ma la Corte sottolineò il fatto che in quel momento non ci fossero vite in pericolo e che l’agente non usò la dovuta prudenza.

