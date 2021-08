Torna in campo il Consiglio di Stato. E questa volta serve un assist d’oro alla Città di Lugano. Diciotto milioni: questo il contributo immaginato dal Governo per il progetto del Polo sportivo e degli eventi, il PSE. Siamo a più del doppio rispetto ai sette milioni prospettati lo scorso dicembre che avevano mandato su tutte le furie il Municipio, considerando che l’investimento totale supera i duecento milioni. Del resto quella somma era stata calcolata solo sulla base del Fondo Sport Toto, con i relativi paletti, mentre i diciotto milioni attuali tengono conto di tutti gli aiuti ipotizzabili per l’opera, legati in particolare alla riqualificazione del territorio (pensiamo al parco urbano previsto al Maglio), ai benefici economici attesi da una struttura del genere (turismo sportivo, competizioni...