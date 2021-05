Il progetto di realizzare una «città della Giustizia» dove sorge lo stabile EFG in via Franscini a Lugano - ne scrivevamo il 27 aprile - ha subito una battuta d’arresto e potrebbe naufragare. La Commissione della gestione del Gran Consiglio non sembra propensa ad avallare gli 80 milioni di franchi richiesti per l’acquisto dell’immobile progettato da Mario Botta e i 224 milioni in totale che si stima siano necessari per l’intera operazione. Il «pacchetto» potrebbe quindi essere rispedito al Governo per ulteriori approfondimenti. E tutto ciò preoccupa la Città. Come mai? Il rischio è che il progetto venga realizzato altrove e che Lugano perda il suo ruolo di «capitale giudiziaria». Per questo il Municipio, come ci ha confermato il sindaco Marco Borradori, proprio in questi giorni ha inviato...