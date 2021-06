Trovata una soluzione per i posteggi del Lido di Lugano

Cassarate

La Polizia conferma di essersi attivata per risolvere il problema della cronica mancanza di stalli per gli utenti: «Si è riusciti a ridimensionare lo spazio occupato dall’area di cantiere, liberando ben 29 parcheggi» - E nei prossimi giorni tornerà in funzione la barriera