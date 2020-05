Il Polo sportivo e degli eventi di Lugano è un progetto che abbraccia molteplici discipline. E, di riflesso, interessa da vicino numerose società e organizzazioni che con impegno promuovono lo sport in città e nella regione. In vista dell’importante voto del Consiglio comunale sulla richiesta di credito di 14 milioni per il piano definitivo delle strutture a Cornaredo e al Maglio, il Corriere del Ticino continua il suo viaggio tra le diverse realtà che potrebbero beneficiare dell’opera. La terza puntata è dedicata al Football Club Lugano.

Angelo Renzetti: "La Città mostri il suo orgoglio"

Prima di diventare un architetto e un imprenditore di successo Angelo Renzetti è stato un portiere che sapeva il fatto suo. Un tipo da «prima non prenderle». Lo imponeva il ruolo, va da sé. Visioni e propositività sono arrivate dopo. Complice, anche, l’incarico di presidente del FC Lugano. No, alla testa del club «Angelone» non è stato con le mani in mano. Ha cambiato la posizione in campo, privilegiando il gioco d’attacco con l’obiettivo di offrire alla piazza - non solo luganese - un prodotto il più possibile allettante. «Ma il Polo sportivo e degli eventi è forse il gol più importante che ci resta da fare» sottolinea. Un «sogno», com’è stato definito in queste settimane, o qualcosa di più concreto? Sentite il numero uno dei bianconeri: «Un sogno lo è stato finora. Ora vogliamo fortemente tramutarlo in realtà. Non a caso il nostro slogan è accompagnato dall’hashtag #nonmollare mai».

«Un atto dovuto»

Senza una risposta positiva da parte della politica e (in caso di referendum) della collettività si rimarrebbe tuttavia nella dimensione del «vorrei ma non posso». «Io però, dall’interno, ho buone sensazioni» assicura Renzetti. Per poi aggiungere: «Al contrario non comprenderei l’opposizione a un progetto che interessa 150 associazioni sportive, migliaia di ragazzi e tante famiglie. Sarebbe da stolti. Se come dice vuole essere il terzo polo finanziario in Svizzera, è giunto il momento che la Città mostri il suo orgoglio».

Forte di un nuovo stadio la società potrebbe da parte sua guardare al futuro con serenità e raziocinio. Di più: avrebbe modo di spingersi su terreni - sportivi e a livello di business - sin qui inesplorati. E il suo presidente, perché no, decidere di rimanere ancora in sella... «Non voglio legare l’opera alla mia permanenza o meno alla testa del club» precisa Renzetti. «Lo ribadisco: mantenere il FC Lugano da solo è sempre meno evidente. Di qui le trattative in corso per la cessione della società. O anche in vista di una co-conduzione che mi permetterebbe di non perdere tutto quanto fatto di buono in questi anni». E, di riflesso, di vedere ripagati molteplici sacrifici. «Per noi il Polo sportivo è più che un’aspettativa» evidenzia Renzetti: «È un atto dovuto, per una Città come Lugano. A maggior ragione alla luce del partenariato pubblico-privato che riduce decisamente i rischi per il Comune».

In questi anni il dossier ha vissuto sulle montagne russe. Non di rado, ha fatto innervosire Renzetti. «Ma non voglio parlare di amarezza. In fondo è come se stessimo percorrendo una gara ciclistica. A poche centinaia di metri dal traguardo non c’è spazio per guardarsi indietro, serve sprintare e dare il meglio se stessi».

Cornaredo, freno alla cessione

Al netto delle incomprensioni con la Città, cosa ha significato invece per Angelo Renzetti gestire un club nella massima serie svizzera con Cornaredo quale biglietto da visita? «Non nego che in passato tanti potenziali acquirenti si sono fermati proprio a causa dell’attuale infrastruttura. O a causa dell’incertezza legata alla realizzazione del Polo sportivo. Non dimentichiamoci poi che senza uno stadio a norma il Lugano non potrà più giocare in Super League».

Già. Proprio in quest’ambito il confronto con praticamente tutte le altre 9 concorrenti della serie A elvetica (e di alcune della lega cadetta) è brutale. «Questo gap infrastrutturale non mi ha fatto arrossire al cospetto di altri presidenti ma sicuramente mi ha rammaricato molto» ammette Renzetti, al solito sincero: «La squadra e i suoi tifosi non hanno infatti potuto approfittare dei risultati inimmaginabili ottenuti sul campo. In Europa siamo finiti in castigo a Lucerna e San Gallo. Non poter sublimare tutto questo assieme, per colpa dello stadio, è stato un grande dispiacere».

Il direttore generale bianconero Michele Campana: "Evitiamo un autogol clamoroso"

Iniziamo dalle questioni più urgenti. Da un lato c’è la scadenza imposta dalla Lega per l’avvio del cantiere - giugno del 2021 - dall’altro l’imminente voto del Consiglio comunale sul credito da 14 milioni per lo sviluppo progettuale delle strutture sportive e amministrative del Polo sportivo e degli eventi (PSE) di Cornaredo. I tempi sono troppo stretti?

«È chiaro che il dossier si trova a un crocevia. Forse lo ha già superato. Ma i margini di manovra ci sono. Il sostegno al progetto da parte del Legislativo luganese è cruciale perché ci permetterebbe di lanciare un fortissimo segnale alla Lega, dimostrando che i lavori possono realisticamente partire nel giro di qualche mese. Solo a queste condizioni si potrebbe pensare di chiedere alla SFL di estendere la deroga eccezionale per l’avvio del cantiere. In caso contrario, e quindi senza licenza, il FC Lugano verrebbe retrocesso d’ufficio e probabilmente andrebbe incontro alla sua morte».

La società non teme un eventuale referendum?

«Onestamente conto sul buonsenso dei cittadini. Non dimentichiamo che la realizzazione del PSE è in buona parte garantita da finanziatori privati, mentre all’ente pubblico spetterebbe una spesa a mio avviso sostenibile. Il discorso, come in altri settori, è strategico. Bisogna infatti decidere se garantire un futuro a decine di società sportive cittadine o se ucciderle. Con tutte le conseguenze del caso per centinaia di posti di lavoro, a livello di indotto (fiscale e in termini di servizi richiesti a fornitori locali) e naturalmente per migliaia di ragazzi che svolgono un’attività sportiva a Lugano».

Il FC Lugano si esibisce in uno stadio la cui tribuna principale è stata costruita nel 1951. In fondo le esigenze della Lega, in termini infrastrutturali, sono tutto fuorché ingiustificate...

«Non è nemmeno più tempo di esprimersi sui contenuti indispensabili per uno stadio moderno. Anche perché si tratta di linee guida diramate 20 anni fa. L’attuale Cornaredo non ha nulla, eccetto l’erba, di quanto normalmente viene richiesto ai club per competere a determinati livelli. In Svizzera come pure dall’UEFA. Di riflesso diventa impossibile sviluppare tutta una serie di fonti di ricavi che oggi mancano, nell’ambito della ristorazione, del business e della biglietteria stessa. Per dire: a Lugano in caso di pioggia centinaia di spettatori si bagnano. Nemmeno a Sciaffusa succede».

Ma in concreto, per la realtà bianconera cosa significa non disporre di uno stadio moderno?

«In prospettiva ne va della sopravvivenza del club, che sin qui è stato in grado di compiere una sorta miracolo sportivo. E ciò solo grazie ai sacrifici di una persona, Angelo Renzetti, che si è assunto la responsabilità finanziaria della società. Sul piano delle entrate parliamo di 2-3 milioni in più di franchi all’anno, non da ridistribuire sottoforma di dividendi, ma necessari per avvicinarsi a un risultato operativo in pareggio. Faccio un altro esempio: il Thun, cittadina con circa 45.000 abitanti, registra circa 5 milioni di ricavi commerciali da sponsor. Noi siamo lontanissimi da queste cifre, proprio a causa del nostro ‘‘prodotto’’ infrastrutturale. Insomma, è anche una questione di attrattività per potenziali, nuovi investitori».

Per due volte nel giro di 3 anni il Lugano non ha inoltre potuto disputare l’Europa League in casa propria. Quanto ha fatto male?

«Ha fatto malissimo. Per noi si è trattato di uno sfratto umiliante, che ci ha costretto a pagare milioni per giocare a Lucerna e San Gallo. Ma a uscirne sconfitta è stata pure la città di Lugano, dal momento che i tifosi hanno riempito hotel e ristoranti di altre regioni. In termini di visibilità, visto il palcoscenico europeo, è stato un autogol clamoroso. Evitiamone altri».

Cao Ortelli: "Lo stadio ci farebbe sognare"

Se n’era andato anni fa, dopo una vita in bianconero. Ora è tornato. Con tutto il bagaglio di esperienza e saggezza. Cao Ortelli è il volto «nuovo» del Lugano. Sarà il responsabile delle formazioni Footeco e curerà la ristrutturazione della Under 21. Un ruolo importantissimo, il suo. Perché legato al Team Ticino.

Bene, ma che cosa ne pensa Ortelli del Polo sportivo? Sentitelo: «Faccio una premessa, innanzitutto. Negli ultimi anni, gli spazi a Lugano sono migliorati. E questo grazie ai vari campi sintetici. Ma sono migliorati per modo di dire, nella misura in cui le squadre che si allenano sono, ad oggi, tantissime. Detto ciò, mi sembra evidente la necessità di trovare nuove soluzioni». E qui entrano in gioco sia il Polo sia il centro sportivo che verrà costruito al Maglio. «Se penso al resto della Svizzera, se penso ad esempio alla struttura che sta sorgendo a Losanna, beh, dico che anche Lugano deve andare con forza e coraggio verso il futuro» prosegue il nostro interlocutore. «Ecco, io il futuro me lo immagino esattamente così: spazi di qualità per i nostri ragazzi. Questo progetto è fondamentale».

Ortelli si spinge oltre. Lo stadio, a suo dire, diventerebbe un riferimento per le giovani leve. Un’ispirazione, anche. «Sì, uno stadio nuovo farebbe sognare chiunque. Figuriamoci un ragazzino che comincia a dare i primissimi calci ad un pallone. Allo stesso tempo, è necessario creare un ambiente attorno allo stadio. Bisogna lavorare affinché il ragazzo si senta vicino alla prima squadra e alla Super League. Oggi, non è sempre facile né scontato lavorare al meglio con i nostri ragazzi. Proprio perché gli spazi, seppur migliorati, sono quelli che sono».

Nel frattempo, Cao sta preparando la stagione che verrà: «È tutto nero su bianco, su vari fogli. Ma sono un pochino stufo delle varie riunioni online con lo staff. Ho una voglia matta di campo».

