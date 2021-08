Un doppio referendum, comunale e cantonale, come per l’aeroporto di Agno (anche se in quell’occasione alle urne non ci si era nemmeno arrivati). È lo scenario che sta prendendo corpo attorno al progetto del Polo sportivo e degli eventi. Il referendum comunale, lanciato dal Movimento per il Socialismo, è certo: si voterà novembre. Quello cantonale è stato prospettato dallo stesso MPS in una nota giunta in redazione dopo che il consigliere di Stato Christian Vitta, come da noi anticipato , ha annunciato la volontà del Governo di aumentare da 7 a 18 milioni il contributo cantonale all’opera promossa dalla Città di Lugano. «Se sarà necessario e se ne avremo le forze, lanceremo un secondo referendum» ci ha confermato Giuseppe Sergi. «Se necessario» perché il Consiglio di Stato formalizzerebbe la sua proposta di sostegno solo dopo l’esito della votazione comunale, ovviamente se la popolazione dirà sì al progetto. «Di sicuro ci batteremo in Gran Consiglio - prosegue Sergi -. L’Esecutivo cantonale vuole finanziare un progetto che per due terzi è immobiliare e speculativo. Con 18 milioni si possono fare cose molto più importanti, ad esempio per rispondere alle esigenze sociali e culturali del Ticino».

«Nessuna urgenza e nessun interesse»

La presa di posizione del Governo avrà sicuramente un peso nel dibattito che precederà il primo voto. Lo riconosce, a modo suo, anche l’MPS. «Il fatto che questa posizione emerga ora è un elemento che i favorevoli al progetto (di fatto tutti i partiti che siedono in Governo) gettano nella campagna a favore del Polo sportivo e degli eventi». Tatticismi a parte, nel merito della questione il Movimento vede alcune criticità nella scelta del Consiglio di Stato. «Il Governo non può nascondersi dietro l’idea che interviene con un importante contributo perché convinto della necessità di sostenere il progetto sportivo (stadio e palazzetto). In realtà si tratterà, in ultima istanza, di un finanziamento al PSE: cioè non solo al ‘polo sportivo’, ma all’insieme del progetto, cioè a quel ‘quartiere speculativo’ all’interno del qual è inserita la parte sportiva. Per quale ragione il denaro pubblico dei contribuenti di tutto il Ticino deve essere di fatto messo a disposizione di una grande impresa con capacità milionarie come la HRS e di un colosso finanziario come il Credit Suisse che dirigono tutta l’operazione PSE?». Il partito parla poi dell’aspetto economico, allacciandosi alle «continue esternazioni del capo delle finanze cantonale, Christian Vitta, sulla necessità di rivedere strutturalmente le spese del Cantone e di concedere crediti e prestazioni in modo oculato». «Appare perlomeno curioso che, in questo contesto, il Consiglio di Stato trovi addirittura spazio per un contributo di 18 milioni per un progetto che non ha nessuna urgenza e nessun interesse per lo sviluppo del cantone».