Sette modifiche. Se verranno accolte, bene. Se no... «vedremo cosa fare», risponde criptico il capogruppo Carlo Zoppi, ma la sensazione è che il suo PS sia orientato più verso un sì che verso un no all’accordo fra la Città e HRS per la realizzazione del Polo sportivo. Sulla scacchiera politica del Consiglio comunale la situazione è la seguente: la Lega è favorevole; l’UDC attendista (ma è improbabile che «tradisca» il suo alleato a poche settimane dalle elezioni);_i Verdi sono un’incognita (sono alleati con il PS, ma sono sempre stati scettici);_il PPD è favorevole;_il PLR diviso (assemblea decisiva il 9 marzo); il PS, infine, propone i suoi sette emendamenti, maturati con il confronto in assemblea. Vediamoli.

Soldi

I socialisti vogliono che sia ridotto il peso finanziario del progetto. Come? «Il Municipio deve promuovere la creazione di un ente regionale di gestione delle strutture sportive, come avviene in altri distretti (Mendrisiotto) e Cantoni (Losanna)». E gestire gli impianti insieme ad altri enti potrebbe significare dividersi le spese, o almeno una parte di esse. «Inoltre l’Esecutivo deve cercare di ottenere dei sussidi cantonali per la rinaturazione del Cassarate al Maglio e in generale di aumentare i sussidi per il polo sportivo». Due cose che sta facendo già. Inoltre, «una volta costruito il Polo, il Municipio si impegna a presentare un messaggio che valuti la possibilità e la fattibilità del riacquisto immediato delle varie opere» (un’opzione già prevista dai contratti fra ente pubblico e privati).

Subappalti

Un tema di cui non si parla molto ma che è delicato, pensando a quello che è successo con il cantiere del LAC. «Il Municipio deve impegnarsi a garantire una qualificata presenza di funzionari che facciano controlli costanti del rispetto dei principi e dei meccanismi antidumping e di tutela ambientale: questo, in particolare, in caso di subappalto, sia sulle parti pubbliche, sia su quelle private». A tale scopo, l’invito dei socialisti è quello di collaborare con i sindacati. «Il cantiere dovrà essere l’occasione per sostenere la formazione, la riqualifica professionale dei residenti senza lavoro e le attività locali».

Verde

Si chiede che il parco sia «il più grande possibile» e non spezzettato fra le varie costruzioni. «Chiediamo di contenere al massimo le autorimesse interrate a nord e a est verso il blocco dei servizi. E di prevedere un manto erboso nell’arena sportiva».

Affitti

A proposito della terza tappa dell’opera, quella che riguarda i contenuti residenziali, il partito chiede di «ricercare un accordo con l’investitore privato per realizzare una percentuale di almeno il 30% di alloggi a prezzi accessibili o per spazi di pubblica utilità».

«In caso di mancato accordo, il Municipio propone una modifica di Piano regolatore in tal senso». Per la serie:_o con le buone o con le cattive.

Alloggi

Gli uffici comunali di via della Posta sono destinati a traslocare in una delle future torri a Cornaredo. E lo stabile dove si trovano oggi in Centro? Il PS chiede al Municipio di impegnarsi a «presentare un messaggio per la riconversione in abitazioni primarie dello stabile di via della Posta che preveda l’attribuzione in diritto di superficie ad una cooperativa d’alloggio (come per il progetto in via Lambertenghi, ndr)_o ad una fondazione cittadina per l’alloggio».

Trasporti

La sesta richiesta riguarda la mobilità. Il PS invita il Municipio a «concretizzare i percorsi ciclabili e pedonali e a far accelerare i tempi per la costruzione del tratto della rete tram Cornaredo-Centro».

Uffici

Nei contratti, per il PS, «deve essere inserita la possibilità per la Città di riscattare gli spazi di Cornaredo che saranno occupati dall’amministrazione e dalla polizia».

Tutte queste modifiche al messaggio municipale, secondo i socialisti, possono essere fatte e approvate senza che il Municipio debba tornare a negoziare con i privati l’accordo generale, che sarà seguito da altri accordi specifici. Questi, per ora, non verranno votati dal Legislativo.

