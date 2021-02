Se dovessimo disegnare una mappa del sostegno finanziario al Polo sportivo, Lugano attorno a sé avrebbe un deserto. O un mare senza isole, fate voi. La sostanza non cambia: finora il contributo degli altri Comuni della regione al progetto è prossimo allo zero (non diciamo zero perché Canobbio, per la parte al Maglio, rinuncerà a 45 mila franchi annui per la messa a disposizione di un campo di sua proprietà, sistemerà il terreno di gioco a sue spese e coprirà un trentesimo delle spese per l’autosilo e il parco). La questione era al centro di una delle cinquantuno domande rivolte al Municipio dal PS, perplesso anche sul ruolo dell’Ente regionale di sviluppo (ERSL).Serve una legge?L’Esecutivo ha risposto che innanzitutto non ci sono le basi giuridiche per imporre ai Comuni di sostenere il progetto....