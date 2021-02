Scende in campo il Municipio. Non accade spesso che sindaco e colleghi convochino una conferenza stampa per rispondere a critiche o argomenti espressi fuori dalle mura di Palazzo civico, ma nel caso del Polo sportivo la posta in gioco è alta. Lo è a livello sportivo (pensando a cosa potrebbe cambiare per decine di società e per i loro atleti), a livello economico (una spesa nell’ordine delle centinaia di milioni di franchi non capita tutti i giorni, ma potrebbe essere importante anche l’indotto sul territorio), a livello urbano (perché un quartiere intero cambierebbe faccia) e a livello politico (vista anche la vicinanza delle elezioni, che non dovrebbero essere un fattore ma che alla fine lo sono sempre). Senza dimenticare che siamo a pochi giorni dal voto in Consiglio comunale sulla bozza di accordo fra la Città e gli investitori del gruppo HRS.

Non stupisce, quindi, il carico emotivo con cui il sindaco Marco Borradori, il capodicastero Roberto Badaracco e la municipale Cristina Zanini Barzaghi hanno replicato alle «numerose e reiterate affermazioni scorrette relative al progetto».

Il principale argomento contestato è quello contrario al «pacchetto unico». Secondo il Movimento per il Socialismo, che ha preannunciato un referendum, e una parte del PLR, che sul tema si è diviso (così come il PS, senza dimenticare le perplessità espresse tempo fa anche in casa leghista), il Consiglio comunale non dovrebbe esprimersi su un messaggio municipale che comprende i contenuti sportivi (stadio e palazzetto), quelli amministrativi (le due torri) e quelli residenziali (che rendono l’operazione interessante anche per il privato), ma concentrarsi prima sulle strutture sportive, anche a costo che la Città le realizzi da sola, senza l’aiuto degli investitori. «Scorporare il progetto non è possibile, significherebbe affossarlo, e poi sarebbe poco lungimirante» ha esordito Borradori. «Fin dal principio lo scopo non era solo quello di realizzare uno stadio e un palazzetto, ma di riqualificare un quartiere fino ad oggi periferico dandogli vitalità, luoghi d’incontro, spazi verdi. L’aspetto sportivo è la scintilla, la carica, ma non è tutto».

Dicevamo dalla partnership pubblico-privato. Alcuni sostengono che l’accordo sia squilibrato a favore del gruppo HRS e ritengono che l’opera intera, alla fine, sia in buona parte una speculazione immobiliare, ma Badaracco non ci sta: «Sento persone che parlano in malafede pur di far saltare il progetto. E probabilmente l’investitore è stufo di passare per il capro espiatorio. Ricordiamoci - ha sottolineato il municipale - che siamo stati noi, Città, a elaborare questo progetto. Siamo stati noi che lo abbiamo voluto così, non i privati che sono venuti a proporcelo. Li abbiamo cercati noi, e loro hanno fatto un’offerta». Il concetto è stato ribadito da Zanini Barzaghi: «Abbiamo fatto il concorso d’architettura prima di coinvolgere i privati e questo è stato un bene, perché abbiamo potuto scegliere cosa volevamo. Altrove in Svizzera la parte architettonica è affidata agli investitori».